0553 313 94 23

Bakan Soylu rakam vererek açıkladı: Güvenliğimiz ve refahımız tehdit altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünya genelindeki şiddet olaylarına ve göçmen krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:07
Bakan Soylu rakam vererek açıkladı: Güvenliğimiz ve refahımız tehdit altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İsviçre merkezli kuruluşun hesaplamasına göre Türkiye'de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar. Aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının ekonomiye etkisi 2007-2017 arasında iki katına çıkmış. Hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altında" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyelilerin sayısının 3.5 milyonu aştığını söyledi.

Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96.3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

237 bini aştı

Soylu, geçen yıl 268 bin düzensiz göçmenin yakalandığını, bu yıl bu sayının 237 bin’i aştığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir" ifadelerini kullandı.

Soylu, "İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017’de Türkiye’de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:07
  1. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    1. Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme!..
    2. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    3. Yakınları tarafından bulunmuştu!..
    4. Polise ‘haritadan yer beğenin’..
    5. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    6. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    7. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    8. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    9. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    10. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    11. Enez'de botları batan düzensiz..
    12. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    13. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    14. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    15. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    16. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    17. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    18. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    19. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    20. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!