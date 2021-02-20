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Gündem Bakan Soylu: PKK'nın kalbine girdik
Gündem

Bakan Soylu: PKK'nın kalbine girdik

Gara operasyonu ve terör örgütü PKK hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da terörist PKK'nın kalbine girildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 22:26:00 - 2021-02-20 22:51:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.

Terörü kaynağında yok edeceğiz

Cumhurbaşkanımız bir konsepti oldu. "Terörü kaynağında yok edeceğiz"

Harita üzerinde anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.

Bakan Soylu, "Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır. Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir. Gara'da düz alana inmemiz terör örgütünü panikletiyor. İran ve Irak'ta toplam 3250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK'nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran'da 5000 civarı kadrolu terörist bulunuyor. Terör örgütü hangi alandaysa Türkiye orada oldu. Avrupa ve ABD'yi rahatsız eden bu. Oysa biz bugün öndeyiz. Biz orada olduğumuz için Türkiye'de şu an huzur var." dedi.

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