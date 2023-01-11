Bakan Soylu: Öyle bir Türkiye hazırlandı ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 Ocak İdareciler Günü' nedeniyle Gölbaşı'nda mülki idari amirleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, "Hedefimiz Cumhuriyetin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmaktır. 21'inci yüzyılın başından beri buna hazırlanıyoruz. Bundan 20-25 sene önce emekli maaşlarını nasıl ödeyeceğini dert edinen bu devletin, afetlerde 'nerede bu devlet' diye haykıran bir milletinin olduğu bu ülke, yurt dışına borç bulma heyetleri gönderen, evlatlarını ay yıldızlı bayraklara sarılmış tabutlarla terör saldırılarında şehit verdiklerinde tekbirlerle uğurlayan bu milletin, Amerika'nın Avrupa'nın fütursuzca parmak salladığı bu ülkenin, bugün 'Türkiye Yüzyılı'nı ifade etmesi, altyapısını sağlam ve güçlü bir şekilde oluşturarak yarına güçlü, kuvvetli ve kudretli bir şekilde bakabilmesi, bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi haline gelmesi, her afetle başa çıkabilen bir ülke olması, insansız hava aracı, helikopter yapan bir ülke haline gelmesi, Gabar'da terörü tasfiye edip petrol çıkartan, Batman'dan sonra Şırnak'ı da bir petrol vilayeti haline getiren bir ülke haline gelmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' diye bir iddia ortaya koyması kolay bir iş değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bambaşka bir tabloya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Şu anda Diyarbakır 1'inci Organize Sanayi Sitesi, Tekstil Sanayi Sitesi ve Karacadağ Sanayi Sitesinde yaklaşık 450 yatırımcı sıra bekliyor. Sırtımıza büyük bir sorumluluk yüklenmiştir. Ve bu sorumluluğu ilk kez 20'nci yüzyılda alt yapısının eksiliğini tamamlamış 21'inci yüzyılda da alt yapısının tamamını tamamlamış olarak sırtlanacağımızı düşünüyorum” dedi.

'Bunun yüklenicileri bu salondadır'

Türkiye'nin kendi öğretilerini bütün dünyaya anlatabilme misyonunun ve davasının tam anlamıyla devam ettiğini ve bunun yüklenicilerinin ise idari amirler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Çocukluğumuzda öğretmenlerimizin söylediği sözler hala aklımızda, gazımız var ama çıkartmazlar, bize araba yaptırmazlar, bize helikopter, uçak yaptırmazlar. Bugün bunların hepsini yapan bir Türkiye var. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlarken Türkiye Yüzyılı'na girerken 81 ilimizde üniversite var. Türkiye'nin kendi öğretilerini bütün dünyaya anlatabilme misyonu ve davası tam anlamıyla devam ediyor. Bunun yüklenicileri bu salondadır. Sizlerin üzerinde, zihninizde, karakterinizde tüm mülkü idari geleneğimizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin aklı, birikimi ve yeteneği var. Eğer Türkiye bugün bu noktaya gelebildiyse bunun sebebi büyük devlet geleneği olan bir ülke olmasıdır. Bugün batının halini görüyoruz tek yaptıkları terör örgütünü desteklemek. Avrupa'nın tarihinin altının boş olduğunu biliyoruz. Bu salona şunu söylemek istiyorum. Öyle bir Türkiye hazırlandı ki bizim hayal ettiklerimizi gelecek nesillerimiz tüm dünyaya gösterecektir. Ve Allah sizlerden razı olsun."