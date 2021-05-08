  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pazar fiyatları cep yaktı!
9 yıllık geleneği bozmadı: Bayern Münih şampiyon oldu!
Afganistan’da bombalı saldırı: 25 ölü
Bakan Soylu duyurdu! Hepsi öldürüldü
Gündem Bakan Soylu: Nusaybin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakan Soylu: Nusaybin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 18:34:00 - 2021-05-08 19:06:27
Bakan Soylu: Nusaybin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin’in Nusaybin bölgesindeki Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer verdi.

Soylu, ayrıca operasyonlarda emeği geçen polis, jandarma ve istihbarat teşkilatları ile operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve uçaklara da katkılarından dolayı 'alkış emojisi' ile tebriklerini iletti.

Kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Kana bulayacaklardı! Öldürüldüler

Gündem

Kana bulayacaklardı! Öldürüldüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul adliyeye sevkedildi!
Gündem

Alparslan Kuytul adliyeye sevkedildi!

Emniyetteki ifadesi tamamlanan Alparslan Kuytul savcılığa sevkedildi. Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen Furkan Vakfı'nın yüzlerce üyesi ..
Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş
Gündem

Uluslararası raporlar teyit etti! İstanbul'da ve Ankara'da büyük düşüş

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul ile Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, Uluslar arası Global Şehirler Endeksi’nde büyük bir gerileme ya..
Güldür Güldür haddini aştı! Ramazan ayında skandal skeç
Medya

Güldür Güldür haddini aştı! Ramazan ayında skandal skeç

Geçtiğimiz günlerde imamlara yönelik itibar suikastine yeltenen Show TV'nin sözde mizah programı Güldür Güldür'de bu kez de din adamları hed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay