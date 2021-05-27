Bakan Soylu mecliste konuştu: Bunu ortaya koymak zorundayım

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda "aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" başlıklı sunum yaptı. Türkiye'nin, önemli bir göçmen nüfusu barındırdığı için şiddet mağduru göçmen kadınlarla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda adımlar attıklarını dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, işin akademik ve literatür kısmını da ihmal etmemeye, özellikle kurumda elde ettikleri verileri ve tecrübeleri paylaşmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Bana 'İçişleri Bakanlığında yaptığın en iyi şey ne?' diye sorarsanız, tarihimizin çarpı çarpı kat yayınlarını çıkardık. Bir işin felsefesi, nasıl yapıldığı oluşmazsa bizden sonra gelenlere bir yol haritası bırakamayız. Her konuda yüzlerce yayınımız var." diye konuştu.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir argümanlarının hiç şüphesiz konukevleriyle ilgili olduğunu belirten Soylu, Türkiye'deki toplam konukevi sayısının 148, bunların kapasitesinin de toplam 3 bin 576 olduğunu bildirdi. Soylu, 148 konukevinin 32'sinin belediyelere, 112'sinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 1'inin STK'lere, 3'ünü ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olduğunu aktardı.

Konunun en önemli ayaklarından birinin, bu suç türüyle mücadele edecek personelin eğitimi olduğuna dikkati çeken Soylu, klasik asayiş polisliğinden çok farklı bir konu olduğu için personel eğitimlerine ağırlık verildiğini anlattı.

Soylu, 2019-2020'de 500 mülki idare amirine Ankara ve Ayvalık'ta aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiğini söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrasındaki dönemde toplam 292 bin 575 personele bu konuda eğitim verildiğini paylaşan Soylu, Jandarma bünyesinde de toplam 18 bin 166 er ve erbaşa bu eğitimlerin verildiğini ifade etti.

"Ben olanı ortaya koymak zorundayım"

Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerinin paylaşımına ilişkin tartışmalara değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Bu tartışma çok oluyor. Burada üzüldüğüm şey şu, sanki kadın cinayetlerini az gösteriyormuşuz gibi bir izlenimle karşılaşıyoruz. Bu doğru değil. Niye az göstereyim? Ben olanı ortaya koymak zorundayım. Ben doğru fotoğrafı görmezsem, arkadaşlarım doğru fotoğrafı görmezse, bu sefer aşağısı bize doğru fotoğrafı göstermemeye başlar. Bu, esas itibarıyla karşı karşıya kaldığımız olayı bize göstermemeye başlar. Biz azaldığını da yükseldiğini de hangi periyotta gittiğini de gitmediğini de bilmek zorundayız. Yaptığımız işin çıktısını almak, etki analizini ortaya koymak zorundayız. İkide bir kadın cinayetleri üzerinden 'İçişleri Bakanlığının verdiği rakamlar yanlıştır ve yalandır, esası budur.' diye bunu bir siyaset tablosu haline getirmeye çalışırsanız, gelin Asayiş Daire Başkanlığımız size bütün rakamları göstersin."

"Türkiye'de cinayetler yüzde 31,5 oranında azaldı"

Kadına yönelik şiddet istatistiklerini aktaran Soylu, toplam kasten öldürme olaylarının 2006'da 3 bin 20, 2020'de ise 2 bin 75 olduğunu, Türkiye'de cinayetlerin yüzde 31,5 oranında azaldığını bildirdi. Kasten öldürme olaylarında kadın cinayetlerine değinen Soylu, bu rakamın 2006'da 468, 2020'de 385 olduğunu belirtti. Soylu, kasten öldürme olaylarında erkek cinayetlerinin ise 2006'da 2 bin 522, 2020'de 1690 olduğunu aktardı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki cinayetlerin ise 2014'te 307, 2020'de 267 olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden kadın sayısının 2014-2020 arasında azalan bir eğimle gittiğini söyleyen Soylu, "Sıfıra insin. Bizim iddiamız o ama burada özellikle 6284'te (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun) artan bir kadın cinayeti eğilimi söz konusu değil. Peki bir tanesi önemli mi, sorunlu mu? Ben bir tanesinden bile sorumluyum. Dün akşam katledilenin de sorumlusuyum, bütün hepsinin sorumlusuyum. Kendimi böyle görüyorum. O ailenin içerisinde değilim ama bunun önleyiciliğinde ortaya koyulanlar sebebiyle kendimi sorumlu hissediyorum. Ama herkesin kendine pay alması gerekir." dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin rakamlara da değinen Soylu, yıllar içindeki şiddet olaylarında nüfus etkisine rağmen nispeten yatay bir seyrin, alınan tedbir sayısında özellikle 2019-2020 arasında hızlı bir yükselişin görüldüğünü ifade etti.

Soylu, eylem ve koordinasyon planının hayata geçmesi, kurumlar arası iş birliğinin ve paydaş kurumların kapasitesinin artırılması, kadına karşı şiddetle mücadelede görevli tüm kurumlarda hakim, savcı, kolluk, sosyal hizmet uzmanı, rehber öğretmen, din görevlisi gibi uzmanlaşmış personel sayısındaki artış, KADES ile birlikte ihbar ve başvuru imkanın kolaylaşması, kolluktaki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinin sayısının artırılması, kamuoyu farkındalığının yükseltilmesi gibi olumlu kazanımlar sonucunda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamasının yaygınlaşması ile bağlantılı olarak olay ve hakkında tedbir kararı verilen kişi sayısında artış yaşandığını kaydetti.

"Kelepçeyi artıralım"

2020'nin ilk dört ayındaki aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı sayısının 77 bin 575 olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Neden? Çünkü artık gerçek rakamlara ulaşmaya başladık. 2021'in ilk dört ayında ise 73 bin 867. Hafif onun altında. Bundan sonra ben trendin özellikle olay sayısında aşağı doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü en yüksek doygunluk noktasına geldi. Çünkü bütün kamuoyuna hangi birimlerimiz, araçlarımız varsa 'Bize ulaşın.' diye boca ettik. 2020'in ilk dört ayıyla 2021'in ilk dört ayını kıyasladığımızda geçen yıl mağdur kadın sayısı 71 bin 405, bu yıl 65 bin 998. Tedbir kararı verilen önleyici ve koruyucu kişi sayısı geçen yıl 119 bin 530, bu yıl 91 bin 394."

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında tedbir kararı durumunu anlatan Soylu, "Yüzde 88'inin tedbir kararı yok, yüzde 12'sinin var. Onun için yırtınıyorum, diyorum ki kelepçeyi artıralım. Bizim tedbir kararında ortaya koymamız gereken meselelerden biri budur. Acil butonunu artırabilmek. KADES'te bu yılki hedefimiz 5 milyondur." dedi.

"Bu ne erkek ne de kadın meselesi"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Soylu, "Bu ne erkek ne de kadın meselesidir. Bu, bir toplum meselesidir ama karşılıklı bir siyasal suçlama, bir iktidar suçlamasından ziyade yani bir iktidarsızlık tespiti ortaya koymamız lazım. Bu, iktidarsız bir iş. İster kızsınlar ister bilmem ne yapsınlar. Beni de ilgilendirmiyor. Bunun için yapılması gereken burada topyekun, Meclisimizin, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşiyle beraber ortaya koymuş olduğu irade ve bunu toplumsallaştırma katkısı ve gayreti bizim açımızdan en önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, konuşmasının tamamını gençlere ayırdığını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bir gün liderler sadece aile içi ve kadına yönelik şiddete yönelik bir grup konuşması ortaya koysalar. Ama bunu şunun için değil, 'AK Parti şunu yapamadı, ötekisi bunu yaptı, ötekisi bilmem ne etti.' şeklinde değil. Hep beraber ne yapabiliriz, nasıl bu işin kalkabiliriz konusunu ortaya koysalar, bu sağlanabilir. Diyanet İşleri Başkanı'mızdan Allah razı olsun. Ben bu konuda ne zaman bir talepte bulunsam, 'Hocam böyle böyle bir mesele var. Bu işe bir daha bir yüklenmemiz lazım.' dediğim zaman ya cuma hutbelerinde ya da birtakım programlarda anlatıyor. Kendisine binlerce, yüzbinlerce defa müteşekkirim."

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Bakanlık birimlerinden yetkililer katıldı.