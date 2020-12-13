Bakan Soylu konuştu FETÖ severler ses verdi

Neredeyse konuşma boyunca boyunca masaları yumruklayan HDP'li vekillere rağmen Soylu sesini daha da yükselterek konuşma boyunca gerçekleri yüzlerine vurdu.

"4 yıllık mücadelemin özetidir"

Ek süre isteyip sözlerini FETÖ hakkında bitiren Soylu şunları kaydetti; FETÖ hakkında söyleyeceklerim benim 4 yıllık mücadelemin özetidir. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama FETÖ'nün yaptığı önemli bri şey vardır. Biz 2200 yılllık bri devlet geleneğine sahibiz değil mi. Çok zorluklar çektik. Geldiler kafamıza batılar. Ama devletin içindeki omurganın sağlamlılığı bize yeniden bir devlet kurdurdu. Yeniden özgürlüğe yeniden bağımsızlığa getirdi.

Gürültü dayanılmaz hale geldi

AK Parti'li vekiller Soylu'nun sözlerini alkışlarla desteklerken süre bitiminde dayanılmaz hale gelen HDP'lilerin gürültüsü dolayısıyla oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

10 dakika ara verildi

Sözlerinin bitiminde alkış tufanı ve "Brova sayın bakanım" tezahuratları kopan TBMM'de birleşime 10 dakika ara verildi.