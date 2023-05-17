Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’nun 'masa tokatlama' mizansenini böyle ti’ye aldı: 'Pat pat Kemal'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertesi gününde sosyal medya hesabından seçmenlere bir mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu videolu mesajında, masaya vurarak “Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.” sözleriyle umut tazelemeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu’nun masaya vurması akıllara Mustafa Sarıgül’ü getirirken sosyal medyada video hakkında çeşitli geyikler döndü.

MUSTAFA SARIGÜL’E ÖZENDİ

Bu geyiklere son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Soylu, AK Parti Beyoğlu ilçe başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soylu burada Kılıçdaroğlu’nun masaya vurduğu anı tiye aldı.

Kılıçdaroğlu’nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulunan Soylu, aynı şekilde masaya vurdu.

“PAT PAT KEMAL”

Soylu daha sonra “Kıymetli dava arkadaşlarım çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve masaya vuran ‘Pat pat Kemal’e de bir cevap vereceğiz inşallah.” diye konuştu.

Soylu’nun ifadeleri sonrası ortamda bulunanlar kahkahaya boğuldu.