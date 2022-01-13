Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine gömdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber ekranlarında katıldığı "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Irak ve Suriye, dünyada iki terör örgütünün devlet otoritesini yok ettiği ülkeler. Bunlar DEAŞ ve PYD/PKK. Dünya bunun maliyetini ve bedelini ödüyor.

Romanya İçişleri Bakanı ile görüşürken, 'Bizde hiç terör olayı olmuyor' dedi. Keşke biz de öyle diyebilsek. Bizim hemen güneyimizde Suriye'de bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Eğitim ve strateji açısından desteklenen, çok önemli mühimmatlarla beraber desteklenen bir terör örgütü var.

Biz bu konuda septik değiliz. Her meseleyi teröre yoran bir anlayışımız yok. Kendilerini koruyamayan ülkeler 21. yüzyılda büyük bir yalnızlık içerisindeler.

Göçmen sorunu

Avrupa rahat, ABD'de rahat. Onlar bir tek şey istiyor. Türkiye; İran, Irak, Suriye sınırlarını korusun, bize göçmen gelmesin. Biz göçmen sorununu bir terörden kaynaklanan insanların yer değiştirme sorunu olarak görmeyelim, ekonomi, adalet sorunu olarak görmeyelim. Kendi üretimlerini, ekonomileri yükseltmek, diğer ülkelerin ekonomilerini aşağıya çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sömürü düzeninin bir başka versiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar.

"Ekonomik saldırlarla şahit olduk"

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor. Türkiye, savunma sanayii ve şehir hastaneleri altyapısını yapmış. Türkiye bunlarla 21. asıra iyi giriş yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımızı kim nasıl izliyor bilmiyorum. Türkiye'nin altyapı meselelerini, Türkiye'yi vesayetten kurtarma meselelerini çözdükten, çözmeye ramak bıraktıktan sonra bir atlayış daha gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dış politikasına baktı. Türkiye'ye içeriden saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan saldırıları kontrol edebilme kabiliyetinin Türkiye'nin dönem dönem olmadığını hepimiz gördük ve şahit olduk. Darbelerle, terörle, siyasal istikrarsızlıklarla, ekonomik saldırlarla şahit olduk.

45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir. 45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi.

Kılıdaroğlu'na dinleme cevabı

Dinleseydik Pensilvanya ile konuşmalarını duyardık.

Kamu zararı 3 şekilde belli olur. Bir Sayıştay raporlarında. İki kamu zararı mahkemeler, yargı tarafından belirlenir. Üç teftiş tarafından belirlenir. Bu dosyaların hiçbirinde kamu zararı tespiti yok.