Bakan Soylu iki yüzlülüğü böyle anlattı: Bana 'Afgan çobanları sakın yakalamayın' diyorlar!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen göçmen sayısını açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerini paylaşan Süleyman Soylu, 39 bin 294 Afganistan uyrukluya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini ifade etti. Şu ana kadar toplamda 211 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini belirten Soylu, "Bunun 92 bini çocuk, geri kalanı 120 bininden 60 bini erkek, 55 binden fazlası kadın." dedi.

'Ekonomimize sağladıkları bir katkı yok mu?'

Süleyman Soylu, göçmen vatandaşlar üzerinden düşmanlık güdenlere ise şöyle cevap verdi:

Avrupa, Doğu Avrupa'daki genç nüfusu emiyor. Suriye'den Afganistan'dan gelen göçmenleri istihdam ederek üretimin devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Bir de ülkelerine farklı kültür enjekte ediyor.

Yarın dönecekler, Türkiye'ye bugün gelen göçmenlerin sadece külfetleri mi var? Hiçbir nimetleri yok mu? Bize sağladıkları bir katkı yok mu? Ekonomimize sağladıkları bir katkı yok mu? Ama bunu iş insanları söylemiyorlar. Bana diyorlar ki "Aman ha Afgan çobanlara yakalama çıkarmayın".