Bakan Soylu: İBB’ye terörist alanlar, Karadenizlilik taslamaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında seçimi değerlendirdi.

"CHP'li hangi seçmen terör örgütünün Türkiye'de güçlenmesini ister"

Siyasetin bir strateji olduğunu belirten Bakan Soylu, çıkan sonuçları yorumladığında seçmene dertlerini anlatabildiklerini vurguladı.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz değerlendirmeler milletimiz tarafından kabul edilmiştir. Togg, Altay tankı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, İHA/SİHA'lar, Hürkuş millet tarafından kabul edildi. Bize oy verenlere meselemizi anlatabilmişizdir. CHP'li hangi seçmen terör örgütünün Türkiye'de güçlenmesini ister?

Türkiye'de terörist sayısı 77'ye düştü. Dün yapışan operasyonla 5 terörist sarı torbaya girdi. Toplumun büyük kısmıyla mutabıkız. Mutabık olmadığımız olanlar olabilir. Mutabık olmamız gerekenler var, olmamamız gerekenler var. Siyaset böyle bir zemine oturuyor. Bizim yapacağımız iş çok açık, herkese gidip anlatıyoruz. Biz şu anda bize oy veren, vermeyenlere kendimizi hatırlatmaya yönelik bir strateji belirledik.

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Harita üzerinden terörden temizlenen bölgeleri anlattı

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, harita üzerinden yaptığı anlatımla Türkiye'nin terörden temizlenen bölgelerini gösterdi:

"Karadeniz terörist yok, Iğdır'da yok, Ardahan'da yok, Erzurum'da yok"

İlkbahar-Yaz operasyonlarımızı o bölgede başlattık. Terör örgütünün iki ana bölgesi var. Biri Diyarbakır-Lice dediğimiz bölge, diğeri de Bestler-Dereler dediğimiz bölge. ‘Tertemiz’ denilen bölgelerin her birinde şehit kanlarımız var. Karadeniz’de terörist vardı ama bugün yok.

İBB’ye terörist alanlar Karadeniz’de, Karadenizlilik taslamaya çalışıyor. Eren Bülbül’ü şehit edenleri İBB’ye almaya çalışanlara söylüyorum. 15 Temmuz’un hemen akabinde Iğdır’da terörist vardı, şu anda Iğdır’da terörist yok. Ardahan’da terörist vardı, şu anda yok. Erzurum’da terörist vardı, şu anda yok, tertemiz.

"Türkiye'de toplam 77 terörist kaldı, bunların da 20 tanesinin kolu bacağı yok"

Türkiye’de toplam 77 terörist kaldı ve mücadele hala devam ediyor. Bu 77 tanenin de 20 tanesinin kolu yok, bacağı yok. Türkiye’de yüzde 95 terör olayları azaldı. Terör devleti kurmak istiyorlar, kavgamız bu.

"Kılıçdaroğlu'nun iktidarı pahasına vermek istediği yer de burası"

Kılıçdaroğlu’nun iktidarı pahasına vermek istediği yer de burası. Şu anda ABD’li generaller burada at koşturmak istiyor, mücadelemiz bu. Türkiye, bu mücadeleyi verirken Togg arabasını yaptı, Sakarya gaz sahasında gaz çıkardı, Gabar Dağı’nda petrol buldu.