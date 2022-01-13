  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu İBB'deki terör teftişinin detaylarını anlattı! 'İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok'
Siyaset

Bakan Soylu İBB'deki terör teftişinin detaylarını anlattı! 'İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok'

A Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki "terör" teftişinin detaylarını anlattı. Bakan Soylu, "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 00:14:00 - 2022-01-13 00:51:48

 Yeniakit.com.tr 

A Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Balanı Süleyman Soylu, İBB'deki "terör" kadrolaşmasının detaylarını anlattı.

İBB'nin, terör iltisaklı kişileri işe alıp, adli sicil kayıtlarını öne sürerek, "Sorumluluk İçişleri Bakanlığı'nda" iddiasına cevap veren Soylu, şunları söyledi:

" 'Adli sicil kaydını aldık' diyorlar. 2019'da 'bu sakıncalıdır' denilen kişileri bile işe aldılar. Bizde bunun belgeleri var. Bütün belgeler elimizde. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay