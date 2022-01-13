Bakan Soylu İBB'deki terör teftişinin detaylarını anlattı! 'İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok'
A Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki "terör" teftişinin detaylarını anlattı. Bakan Soylu, "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok." dedi.
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A Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Balanı Süleyman Soylu, İBB'deki "terör" kadrolaşmasının detaylarını anlattı.
İBB'nin, terör iltisaklı kişileri işe alıp, adli sicil kayıtlarını öne sürerek, "Sorumluluk İçişleri Bakanlığı'nda" iddiasına cevap veren Soylu, şunları söyledi:
" 'Adli sicil kaydını aldık' diyorlar. 2019'da 'bu sakıncalıdır' denilen kişileri bile işe aldılar. Bizde bunun belgeleri var. Bütün belgeler elimizde. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok."