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Gündem Bakan Soylu İBB'deki skandalı açıkladı: 30 bin lira maaş
Gündem

Bakan Soylu İBB'deki skandalı açıkladı: 30 bin lira maaş

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Soylu, bazı isimlerin İBB'den 30 bin lira aylık maaş aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 23:02:00 - 2022-01-12 23:17:39
Bakan Soylu İBB'deki skandalı açıkladı: 30 bin lira maaş

İBB'ye yönelik terör teftişi hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bilgiler paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları:

Sosyal medya trolleriyle... Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı çıkarmaz. Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. Teftiş CHP'li belediyelere özgü değil. İçişleri, birçok belediyede 2 bin 32 soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.

Bizde bütün bilgi ve belgeler var.

"Dosyalara el konulması söz konusu değildir"

İBB'deki dosyalara el konulması söz konusu değildir. İBB'ye teftiş sadece terörle mücadele içindir. Bu bir siyasi hamle değildir.

"DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı"

DİAYDER örgüt üyelerini İBB'de işe soktu. İBB herhangi bir araştırma yapmamış. DİAYDER YPS/PKK'yla bağlantılı. PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye karşı alarm durumundayız. 2021'de 183 terör eylemi engellendi."

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Aziz İstanbul Muhammed Fatih bu Günleri görseydi ne yapardı.
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