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Gündem Bakan Soylu 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: 164 adet teslim edildi!
Gündem

Bakan Soylu 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: 164 adet teslim edildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 164 adet yerli ve milli bot teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 19:33:00 - 2022-08-17 20:07:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 164 adet yerli ve milli botun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve Deniz Polislerine teslim edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, “107 adet Sahil Güvenlik Komutanlığı’mıza ve 57 adet polis ekiplerimize olmak üzere toplamda 164 adet botu kuvvetlerimize kazandırdık. Bir çok özelliğe sahip olan botlarımızın hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sitting bull

Guzel olmus Begendim Hayirli ugurlu olsun

Kudüsbizim

Hey maşallah, hayırlı olsun! Güçlü Türkiyem, bu daha başlangıcın olsun.
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