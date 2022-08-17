Bakan Soylu 'hayırlı olsun' deyip duyurdu: 164 adet teslim edildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 164 adet yerli ve milli botun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve Deniz Polislerine teslim edildiğini aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, “107 adet Sahil Güvenlik Komutanlığı’mıza ve 57 adet polis ekiplerimize olmak üzere toplamda 164 adet botu kuvvetlerimize kazandırdık. Bir çok özelliğe sahip olan botlarımızın hem ülkemize hem milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.