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Gündem Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
Gündem

Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 02:13:00 -
Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Twitter hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu 46 yaşındaki H.B.'nin Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu yeri belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma açıldığı bildirildi.

H.B. paylaşımları sonrası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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