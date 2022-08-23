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Siyaset Bakan Soylu: Göreve abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın
Siyaset

Bakan Soylu: Göreve abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın

Yeni mezun olan jandarma personeline konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:54:00 - 2022-08-23 12:00:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100 yılın Türkiyesini hazırladığını” savunan Süleyman Soylu, yeni mezun personele, “Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır” şeklinde seslendi.

Soylu, geçtiğimiz yıl ocak ayında, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada yeni özel harekat polislerine göreve başlarken abdestli olmayı, Ayet’el Kürsi okumayı tavsiye etmişti.

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Yorumlar

asker

allahrazi olsun soylu bakanim

Yunus tek almanya

Helal olsun sizlere meslginize hos geldiniz
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