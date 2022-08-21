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Gündem Bakan Soylu feci kazanın olduğu yerde konuştu: Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda
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Bakan Soylu feci kazanın olduğu yerde konuştu: Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 01:10:00 -

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 19 kişi öldü, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızda soruşturulmaktadır." dedi.

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