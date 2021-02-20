Bakan Soylu: Esas esir olan onlardır

A Haber'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör sevici HDP'nin terör örgütü PKK'nın partisi olduğunu belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABD'nin Gara açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

"Gara'da daha işimiz bitmedi"

Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur'a görüterek terörist olarak eğitiyorlar. Gara savunulması kolay bir alandır. Bölgedeki hava harekatlarımız devam ediyor. Gara, Kandil ve Sincar'ı bağlayan bir koridordur. PKK'nın eğitim yeri Gara'dadır.

Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur.

Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.

Terör saldırılarının yüzde 60'ı sınır ötesinden gerçekleşiyor

Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.

Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik

Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.

HDP terör örgütünün partisidir

Terör örgütünün siyasi kolu gibi temsil edilen bir partiden söz ediyoruz. Hala Meclis'te. Bir milletvekili terör örgütüyle nasıl bu kadar kolay iletişim kuralabilir? Bunun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum

HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.

Belçika'dan arayan numara kimdi?

Türkiye'de yayın yapan radyoların temsilcisi aradı. Belçika numaralı bir telefondan dediler ki 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki TSK burayı bombalamasın.' Aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri

Kemal Kılıçdaroğlu da devleti sorumlu tuttu. Bu evlatlarımız PKK tarafından kaçırıldı, katledildi. PKK'yı kınamadılar, sayın Cumhurbaşkanımızı suçladı.

Şehit aileleri ile bu süreçte hep görüştük. Sadece son 1 yılda 5 defa bakan yardımcım görüştü. Şehit ailelerine gazilere ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Sürekli ilgileniyoruz. İlgili birimlerimiz var. Hepsini tek tek tanıyorum. Yakından ilgileniyoruz. Evet dönem dönem, ne olursunuz bizi evlatlarımızla buluşturun dediklerinde zaman zaman dertlendik.