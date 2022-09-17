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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Teslim oldular
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Teslim oldular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 20:50:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Teslim oldular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK'lı teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.

Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.

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