Bakan Soylu duyurdu! Teslim oldular
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK'lı teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.
Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.