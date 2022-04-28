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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Patlamaya hazır 5 kg patlayıcıyla yakalandılar
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Patlamaya hazır 5 kg patlayıcıyla yakalandılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 00:59:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Patlamaya hazır 5 kg patlayıcıyla yakalandılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi.” ifadesini kullanan Bakan Soylu, “DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun” diyerek çarpıcı detayları paylaştı.

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