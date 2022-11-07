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Siyaset Bakan Soylu duyurdu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 95 gözaltı var!
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 95 gözaltı var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 110 şüpheliden 95'inin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:45:00 -
Bakan Soylu duyurdu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 95 gözaltı var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, kentte Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ilkini geçen eylül ayında düzenlediklerini söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni bir operasyon düzenlediklerini belirten Soylu, "1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 3 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha bu sabah itibarıyla saat 05.30'da başladı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95'i gözaltına alındı, operasyonlar devam ediyor." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre; Bursa'ya son 1,5 ay içerisinde ikinci gelişi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırıngası da serbest ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz. Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır, bunu temin etmektir. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır'da 1900 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnancımız var, irademiz var, kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz, yerine getirmeye de hep birlikte devam edeceğiz."

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele etmeye ant içtiklerini kaydetti.

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Yorumlar

oflu baba

GAZANIZ MUBAREK OLSUN KARDES ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ULKEMIZDE O KADAR COK VATAN HAINI S.SIZ KANSIZ VARKI BU PISLIKLERLE BAS ETMEN ZORDA OLSA INSALLAH HEPSININ HAKKINDAN BU KARARLILIKLA GELIRSINIZ. SEN TURKIYEYE GELMIS GECMIS EN BABA YIGIT BIR BAKANSIN YANINDAYIZ YOLA DEVAM.

ŞAHİKA

Muhteşem Soylu Süleyman. Bir Soylu bin sonsuza bedeldir. Rabbim ilminizi ve ömrünüzü artırsın sayın bakanım. Sizi seviyoruz, ayaklarınıza taş gözlerinize yaş değdirmesin, hem bu dünyada hem âhirette mesut ve bahtiyar olun. Âmin.!
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