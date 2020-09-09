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Gündem Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı gri farketmiyor, hepsinin sonu aynı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı gri farketmiyor, hepsinin sonu aynı

Yıldırım 4 Munzur- Kutu Operasyonu’na katılan Türk askerleri tarih yazmaya devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:01:00 -
Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı gri farketmiyor, hepsinin sonu aynı

Tunceli’de devam eden Yıldırım 4 Munzur- Kutu operasyonunda kırmızı ve gri kategoride aranan teröristlerin imha edildiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kahraman askerlere teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin imha edildiğini de sosyal medyadan şu paylaşımla dile getirdi.

"Yıldırım 4️ Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli’de; Kırmızı kategori, TKP/ML TİKKO siyasi komiseri Nubar kod Erol Volkan İldem; Gri kategori, Roza kod Fadime Çakıl etkisiz. Hakkari Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz"

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