  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Soylu duyurdu: Hepsi imha edildi
Aktüel

Bakan Soylu duyurdu: Hepsi imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 11:57:00 - 2021-01-03 11:59:24
Bakan Soylu duyurdu: Hepsi imha edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak
Teknoloji

İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak

Libya, Suriye ve Karabağ'da destan yazan yerli ve milli Bayraktar TB-2 SİHA'lar İngiltere'nin radarına girdi. İngiliz basınında çıkan haberl..
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay