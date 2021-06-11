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Gündem Bakan Soylu duyurdu: Bu mücadelemiz olmasa...
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Bu mücadelemiz olmasa...

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:17:00 -
Bakan Soylu duyurdu: Bu mücadelemiz olmasa...

İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa 'MAL' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" ifadelerini kullandı.

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