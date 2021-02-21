Bakan Soylu düşman çatlattı
Kirli mahallenin kalemşörleri ve klavye delikanlılarının İçişleri Bakanı Sülayman Soylu'nun Turkuvaz Medya Grubu tarafından boykot edildiği yönündeki iftiraları çürüdü.
Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan A Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, kirli mahallenin "Bakan Soylu Turkuvaz Medya Grubu tarafından boykot ediliyor" iftirası da çürüdü. Deyim yerindeyse düşman çatlattılar.
Bakan Soylu, A Haber'de terör örgütü PKK ve terör sevici HDP hakkında açıklamalarda bulunurken, Gara harekatının devam edeceğinin sinyalini de verdi. Ayrıca Bakan Soylu, İdlib'de mülteciler için ne ABD'nin ne de AB'nin bir pirketi çok gördüğünü ancak LGBT'ye milyonlarca dolar para akıttığını söyledi.
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