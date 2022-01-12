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Siyaset Bakan Soylu DİAYDER'in yapısını anlattı!
Siyaset

Bakan Soylu DİAYDER'in yapısını anlattı!

A Haber canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİAYDER'in yapısını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 23:57:00 - 2022-01-13 00:57:19

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında konuştu.

'Terörün peşinden koşmak bizim hakkımız değil mi?'

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan "terör" teftişinin detaylarını anlattı. DİAYDER üyelerinin İBB'de kadrolaştığını söyleyen Soylu, derneğin yapısını şöyle özetledi:

"APO için eylem yapan, terör örgütünden öldürülen teröristleri Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi olduğunu söyleyen, Türkiye'nin parçalanmasını isteyen bir dernek. Bunlar iddianameyede yansıdı. PKK ve KCK iltisaklı kişiler. Sadece iltisaklı da değil. Dğa gitmiş. Asker, polis öldürmüş."

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