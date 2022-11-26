  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu
Gündem

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 23:11:00 -
Bakan Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Merkez Ağa Mahallesi'ne gelen Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Mahalleyi gezen Soylu, çadır kurulacak yerleri denetledi, vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra Çay Mahallesi'ne geçen Soylu, burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kiremitocağı ve Aziziye mahallerinde de vatandaşlarla buluşan Soylu, çadır alanlarında incelemede bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra bir çay ocağında çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de yer aldı.

Düzce depremi sonrası bir ilimiz için dehşete düşüren açıklama: Sıvılaşıyor
Düzce depremi sonrası bir ilimiz için dehşete düşüren açıklama: Sıvılaşıyor

Gündem

Düzce depremi sonrası bir ilimiz için dehşete düşüren açıklama: Sıvılaşıyor

AFAD duyurdu: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği
AFAD duyurdu: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği

Gündem

AFAD duyurdu: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği

Prof. Dr. Ali Erbaş: Düzce'de 60'a yakın cami hasar gördü!
Prof. Dr. Ali Erbaş: Düzce'de 60'a yakın cami hasar gördü!

Gündem

Prof. Dr. Ali Erbaş: Düzce'de 60'a yakın cami hasar gördü!

Bakanlar Düzce'deki depremde son durumu açıkladı! İşte yapılacak yardımlar
Bakanlar Düzce'deki depremde son durumu açıkladı! İşte yapılacak yardımlar

Gündem

Bakanlar Düzce'deki depremde son durumu açıkladı! İşte yapılacak yardımlar

Düzce'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina tespit edildi
Düzce'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina tespit edildi

Gündem

Düzce'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina tespit edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23