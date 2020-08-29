Bakan Soylu CHP’ye sert tepki gösterdi: O bizim şerefimizdir

CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım’ın terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238. gününde yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik’in ölümünü kastederek, “Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür” paylaşımına sert tepki Bakan Süleyman Soylu’dan geldi.

“Devrim şehitleri ölümsüzdür” diyen Yıldırım’ın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “30 Ağustos bizim şerefimizdir” ifadesi ile cevap verdi.

Süleyman Soylu twitter paylaşımında, “Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!” ifadelerini kullandı.