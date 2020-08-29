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Gündem Bakan Soylu CHP’ye sert tepki gösterdi: O bizim şerefimizdir
Gündem

Bakan Soylu CHP’ye sert tepki gösterdi: O bizim şerefimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:59:00 - 2020-08-29 11:12:07
Bakan Soylu CHP’ye sert tepki gösterdi: O bizim şerefimizdir

CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım’ın terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238. gününde  yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik’in ölümünü kastederek, “Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür” paylaşımına sert tepki Bakan Süleyman Soylu’dan geldi.

“Devrim şehitleri ölümsüzdür” diyen Yıldırım’ın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “30 Ağustos bizim şerefimizdir” ifadesi ile cevap verdi.

Süleyman Soylu twitter paylaşımında, “Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

emekl

doğru istanbulun fethi -15 temmuz-malazgirt-ayasofyanın 350 bin kişiyle kutlamaları yapılırken bu ülkede covit 19 yoktu 30 ağustos-19 mayıs 23 nisan vs vs kovit vardı
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ali

gen bozuklugu yasiyor chp milli, dini, yerli, bayrak, istiklal,vatan degerleriyle tek baglantisi ISTISMAR VE NEFRET ETMEK SEKLINDE!! Yazik ki yazik SERA KADIGIL denen kisi "sehitler olmez, vatan bolunmez sozunden nefret ettigini, ezan-vatan kelimelerinin agzina agzina geldiginden sikayetci oldugunu" sosyal medyadan basbas bagirir, digeri TR 715 kodlu malum SIHA dusmani teroristsever..vs...bu ozellikler ELE GECIRILMIS CHP DE MILLET VEKILI, YONETICI OLMAK ICIN YETERLI LIK SARTI GIBI SANKI...utanmiyorlar hala yuh size yuh istismarcilara, yuh terorist destekcilerine
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