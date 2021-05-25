Bakan Soylu CHP'li Kaftancıoğlu'nu örnek verdi! CHP İstanbul İl Başkanı 'komutanlarını' gizledi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında koruma kararı alınmasına sebep olan sahte ihbarları anlatırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek verdi. Bakan Soylu, "Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldırmıştım. Hatırlar mısınız? Tehdit yoktu. Tehdit olmayan birisinin koruması olması gerekir mi? Yakın koruma ya da özel korumaya gerek var mı? Hayır. Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelir?" dedi ve şu bilgiyi aktardı: "Canan Kaftancıoğlu'nun korumasını aldıktan 15 gün sonra Kaftancıoğlu'nu DHKP-C tehdit etti. DHKP-C tehdit etti. DHKP-C, Canan Kaftancıoğlu'nu niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. Bu sektör Sedat Peker'de de ya da istenildiği zaman başka yerlerde de oluşan bir sektör. Kurgular üzerinden koruma kararı alıyorlar."

Kaftancıoğlu'nun çok zoruna gitti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zoruna gitti. CHP'li Kaftancıoğlu, insanlarla yine alay ederek terör örgütleri ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi: "Yayını izlemiyordum şimdi farkettim. Yayına bağlamıyorsunuz bari şu cümlemi okuyun. Benim adım Canan Kaftancıoğlu, adım Süleyman Soylu değil ki onun gibi terör örgütleriyle iş tutayım! Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!"

Kaftancıoğlu'nun ölü terörist Sakine Cansız matemi...

"Benim adım Süleyman Soylu değil ki terör örgütleri ile iş tutayım." sözlerinin sahibi Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız'ın ardından yas tutmuştu. Terörist Cansız'ın bebek katili APO ile birlikte çekildiği fotoğraf karesi hafızalardaki yerini korurken, CHP'li Kaftancıoğlu'nun yüzsüzlüğü 'pes' dedirtti.

Canan Kaftancıoğlu'nun matemi

Soldaki: Ölü terörist Sakine Cansız

Terörist sevici Kaftancıoğlu'nun teröristleri övdüğü benzer paylaşımları