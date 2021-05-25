  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin ve ABD arasında kritik temas
EGM açıkladı! İki günde 25 bin 125 sürücü...
Adana Demirspor'da Balotelli sürprizi
Putin ve Biden için tarih verildi
Siyaset Bakan Soylu CHP'li Kaftancıoğlu'nu örnek verdi! CHP İstanbul İl Başkanı 'komutanlarını' gizledi
Siyaset

Bakan Soylu CHP'li Kaftancıoğlu'nu örnek verdi! CHP İstanbul İl Başkanı 'komutanlarını' gizledi

Her fırsatta terör ve terörist seviciliği yapan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'yu hedef alırken kullandığı ifadelerle 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:42:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında koruma kararı alınmasına sebep olan sahte ihbarları anlatırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan örnek verdi. Bakan Soylu, "Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldırmıştım. Hatırlar mısınız? Tehdit yoktu. Tehdit olmayan birisinin koruması olması gerekir mi? Yakın koruma ya da özel korumaya gerek var mı? Hayır. Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelir?" dedi ve şu bilgiyi aktardı: "Canan Kaftancıoğlu'nun korumasını aldıktan 15 gün sonra Kaftancıoğlu'nu DHKP-C tehdit etti. DHKP-C tehdit etti. DHKP-C, Canan Kaftancıoğlu'nu niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. Bu sektör Sedat Peker'de de ya da istenildiği zaman başka yerlerde de oluşan bir sektör. Kurgular üzerinden koruma kararı alıyorlar."

Kaftancıoğlu'nun çok zoruna gitti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun zoruna gitti. CHP'li Kaftancıoğlu, insanlarla yine alay ederek terör örgütleri ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi: "Yayını izlemiyordum şimdi farkettim. Yayına bağlamıyorsunuz bari şu cümlemi okuyun. Benim adım Canan Kaftancıoğlu, adım Süleyman Soylu değil ki onun gibi terör örgütleriyle iş tutayım! Herkesi kendisi gibi sanıyor alçak!"

Kaftancıoğlu'nun ölü terörist Sakine Cansız matemi...

"Benim adım Süleyman Soylu değil ki terör örgütleri ile iş tutayım." sözlerinin sahibi Kaftancıoğlu, terörist Sakine Cansız'ın ardından yas tutmuştu. Terörist Cansız'ın bebek katili APO ile birlikte çekildiği fotoğraf karesi hafızalardaki yerini korurken, CHP'li Kaftancıoğlu'nun yüzsüzlüğü 'pes' dedirtti.

Canan Kaftancıoğlu'nun matemi

Soldaki: Ölü terörist Sakine Cansız

Terörist sevici Kaftancıoğlu'nun teröristleri övdüğü benzer paylaşımları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

Çam devirdiler altında kaldılar. Gittiler lağım yoluna. Lağım devrimcileri.
  • Yanıtla

Harun.Rasit öz

senin kim olduğunu herkes biliyor  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yınladığı videolara ilişkin Devlet Bahçeli’nin ne söyleyeceği merak edi..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..
Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı
Ekonomi

Dünya devi Türkiye'de üretime resmen başladı

Çin'li akıllı telefon markası Tecno Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de üretime başladığını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay