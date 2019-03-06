Bakan Soylu canlı yayında açıkladı! "Türkiye, İran'la birlikte PKK'ya karşı ortak operasyon yapacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye ile İran'ın terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon kararı aldığını duyurdu.06 Mart 2019 Çarşamba 17:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.
"PKK tarihinin en kötü dönemini yaşıyor"
Soylu, "Karayılan">Murat Karayılan'a çağrıda bulunayım, sözde şehitler kataloğu çıkarıyordu, 2018'de niye çıkarmadılar, hadi çıkarsınlar. PKK tarihinin en kötü dönemini yaşıyor" dedi.
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