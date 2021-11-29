Bakan Soylu: Böyle insanlık dışı sahneler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu." dedi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri"nde konuştu.

Soylu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakaladığı hızlı değişime, köklü devlet ve yönetim geleneğini dahil ettiğini belirterek, "Yüzyılın bu yeni taleplerine doğru cevaplar üretebilmiştir. Giderek rijitleşen, kademeler arası mesafeyi büyüten, hareket ve karar üretme kabiliyeti azalan parlamenter sistemden özellikle küresel ve yerel problemler karşısında daha esnek, daha üretken, yukarıdan aşağı iletişimi güçlü bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ne geçmiştir." diye konuştu.

Yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya'da Merkel sonrası yaşananları takip ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"İngiltere de yakın zamanda bir benzerini yaşadı ve kurulan hükümetlerin uzun ömürlü olmadıkları ve sürekli içlerinde bir tartışmanın yaşandığı, yaşanacağına dair endişelerin olduğu da apaçık ortadadır. Göçmen meselesi ile sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki bize başka örnekler de gösterecektir. Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu. Parlamenter sistemin 21. yüzyılın sorunlarını yönetmedeki acziyeti, her geçen gün önümüze yeni bir örnek çıkarmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile yeni bir karaktere doğru adım attık. Terörden ekonomiye kadar pek çok atağın karşısında durabilmemizi sağlayan, siyasi istikrarımızı koruyabilmemize sebep olan yapı da bu yapıdır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtar Buluşmalarının mantığının, vatandaşın sorunlarını, talep ve beklentilerini doğrudan yerinde sormak ve takip edebilmek olduğuna dikkati çeken Soylu, muhtarlığı güçlendirecek çeşitli adımlar attıklarını anlattı.

Muhtarların özlük hakları açısından da desteklendiğini, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulduğunu aktaran Soylu, "Kısa adı MUBİS olan Muhtarlar Bilgi Sistemi ile de bu işin dijital altyapısını oluşturduk. Şu ana kadar son rakamlarla 124 bin 207 başvuru aldık, bunların 108 bin 543'ü olumlu sonuçlandı, diğerlerinin de işlemi devam ediyor. Öte yandan, köy muhtarlıklarına tanınan köy konağı yapılması amacıyla Hazine arazilerinden yer tahsisi imkanını, mahalle muhtarlıklarına da genişlettik." ifadesini kullandı.

"Nüfusmatik yaptık"

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla bir araya gelip, bundan sonra hangi adımların atılabileceğini ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Neler yapabiliriz, birlikte çalıştık. Bu taslak çalışmayla da hem Külliye'de bu taslak çalışmayı Sayın Başkan Yardımcımızın başkanlığında, tüm bakan arkadaşlarımızla, ilgili arkadaşlarımızla değerlendirdik, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisine de bu taslak çalışmanın bir bölümünü gönderdik. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Muhtarlarımızın izin haklarından muhtarlık binalarının yapımına kadar, kadın muhtarlarımızın güvenlik kamerasından muhtarlarımıza Nüfusmatikler koymaya kadar meseleyi yerinde çözmek istiyoruz. Şimdi bir Nüfusmatik yaptık, nüfus idaresine girdiğiniz zaman oradaki bir memurumuzla muhatap olmadan bir Nüfusmatik'le oradaki işlemlerinizi sağlayabilme kabiliyeti ortaya koyacaksınız. Nüfus idarelerimizle birlikte imkanı bulduğumuz ölçülerde sayısı yüksek olan muhtarlıklarımızdan başlayarak da bunu sağlayacağız. Meselelerin önemli bir bölümünü yerinde çözmeye çalışan, kamu binalarının da yoğunluğunu azaltmaya çalışan, bir kısmını bilgi teknolojileri ile bir kısmını bizim bürokrasiyi azaltma diye başlattığımız adı Yalınlaştırma-Sadeleştirme Projesi olan evrak isteme konusundaki mümkün olduğunca yine teknolojinin üstünlüğünü kullanan anlayışla yapmaya çalışacağız."