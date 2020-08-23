Bakan Soylu, bir acı haberi daha duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'da yaşanan korkunç sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Yağlıdere ve Espiye ilçelerine inen 3 bakan, bölgedeki felaketi gözlemleyip incelemelerde bulunduktan sonra Giresun İl AFAD Müdürlüğü'ne geçti.

Burada bir basın açıklaması yapan Bakan Soylu, kaybolan bir şehit askerin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Soylu, selde kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Gerçekleşen sel felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Daha önce dereye düşen araçtaki askerlerden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına ulaşılmıştı. Araçtaki diğer askerler için ise arama çalışmaları hala devam ediyor.