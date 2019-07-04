Bakan Soylu: Batı, Ortadoğu’da kaosu besliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı medeniyeti, Orta Doğu’daki istikrarsızlık ve şiddet ortamından ekonomik ve siyasal anlamda beslenirken sadece Orta Doğu’ya değil, aslında dünyanın bütününe zarar vermektedir” dedi. “Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı”nda konuşan Soylu, şöyle devam etti: “İş birliğini geliştirirsek, aramızdaki iletişimi artırırsak, birbirimizle tecrübelerimizi, sorunlarımızı, fikirlerimizi paylaşır, problemlerimizi birlikte çözebilirsek Orta Doğu, dünyaya umutsuzluk değil, umut ihraç edecektir. Sadece Orta Doğu değil, önemli ölçüde Afrika kaynaklı düzensiz göçle de mücadele ediyoruz.”

Yerlikaya: Göçmenlerle ekmeğimizi paylaşıyoruz

Toplantıda katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da şunları dile getirdi: “Bu kadar insanla ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı bölüşüyor, pek çok şehrimizin de maalesef sosyolojisi değişiyor. Bazı şehirlerimizde göçmen sayısı yerleşik nüfusu geçti. Eğitim, asayiş, terör, güvenlik gibi pek çok sorunla muhatabız. Entegrasyon politikalarına kafa yoruyor, kamu düzenimizi, misafirler ile ev sahipleri arasında hukuku korumaya gayret ediyoruz. Dünyada 258 milyon göçmen, savaştan, silahtan, baruttan, terörden, mafyadan, kötülükten, ölümden kaçıyor, dünya büyük bir insanlık sınavı veriyor.”