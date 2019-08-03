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Bakan Soylu AYM'nin kararını değerlendirdi: Demirtaş ve PKK milletin kestiği faturadan kaçamayacak

'Barış Bildirisi' adı altında PKK’ya destek niteliğindeki bildiriye imza attığı için yargılanan akademisyenler hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin verdiği 'hak ihlali' kararını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve Demirtaş, milletin kestiği faturadan kaçamayacaklardır. Bu bağlamda AYM’nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır." dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Bakan Soylu AYM'nin kararını değerlendirdi: Demirtaş ve PKK milletin kestiği faturadan kaçamayacak

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin, PKK'ya destek niteliğindeki bildiriye imza atan akademisyenler hakkındaki kararını twitter hesabından değerlendirdi.

'Demirtaş tarihi aldatıyor'

"Demirtaş, tarihi aldatıyor." diyen Bakan Soylu, "107 polis, 156 asker, 15 geçici köy korucusu, 36 vatandaş ve hepsi şehit. 719 polis, 1295 asker, 7 geçici köy korucusu da Gazi. Birçoğu sakat veya bakıma muhtaç halde, aileleri ise acılı ama vakur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, verdiği rakamların 'Çukur ve Barikat eylemleri esnasında yaşanan çatışmalarda meydana geldiğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkenin birliğine, kardeşliğine ve geleceğine kastettiler. Kusura bakmasınlar, bu rakamlar önümüzde ve evlatlarımızın acısı içimizdeyken laf cambazlığıyla süslü analizler yapamıyoruz.

'Yaptıkları kurnazlık ve sinsilik'

Her şey ortada. Çukur ve Barikat eylemlerini yıllarca ve defalarca ortaklık yaptıkları FETÖ üzerinden okuyarak bu suçu örtbas etmeye çalışmak, kurnazlık ve sinsiliktir. Oysa tarih, adalete ve gerçeklere teslimdir, kurnazlığa değil. Üstünü örtemeyecekleri gerçek şudur: Çukur eylemleri sonrası orada yaşayan, evleri PKK’lılar tarafından işgal edilen, yakıp yıkılan halk, PKK’ya kabarık bir fatura kesti.

Demirtaş ve PKK, bu faturadan kurtulmaya çalışıyor. Yakıp yıktıkları yerlerde bugün var olan huzuru kıskanıyor olabilirler. Bunu anlayabiliyoruz."

'Milletin kestiği faturadan kaçamayacaklar'

PKK Terör Örgütü ile Selahattin Demirtaş'ın, Türk Milleti'nin kestiği faturadan kaçamayacağını söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda AYM’nin malum kararını içimize sindirmemize aklımız, vicdanımız ve yaşadıklarımız mani olmaktadır. Demirtaş gibilere tarihi çarpıtma imkanı sağlamaları da ayrı bir üzüntümüzdür."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
  1. Selahattin Demirtaş
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Anayasa Mahkemesi

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  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 12 dk önce
    Teröre ve teröriste kim destek veriyorsa ( söz ve eylemleriyle) hepsi Türk adaletinin önünde yargılanmalıdır. İçimize sinmemiş ne demek afedersiniz.

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