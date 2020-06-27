  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Soylu: "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:34:23 -
Bakan Soylu: "Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı