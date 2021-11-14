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Siyaset Bakan Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu
Siyaset

Bakan Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 19:16:00 -
Bakan Soylu, Adıyaman'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu ziyaret etti.

Muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Soylu, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş da hükümetin muhtarlarla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Soylu'ya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

Soylu ile beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı Kılınç'ı ziyaret etti.

Bakan Soylu, Başkan Kılınç'tan kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

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