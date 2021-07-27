Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 95 oranında bitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bittiğini söyleyen Bakan Soylu, "Hasarlarla ilgili ödemeler başladı" dedi.
Esnafla bir araya geldi, sorunları dinledi
Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin bilgi aldı. Bakan Soylu, Daha sonra selde iş yerleri zarar gören esnafla Arhavi Gençlik Merkezi'nde organize edilen toplantıda bir araya geldi, sorunları dinledi.
Bakan Soylu, ilçede etkili olan sağanağın ardından yeniden su basan Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmaları takip etti.
Kapistre Deresi'nin bulunduğu bölgeye de gelen Soylu, DSİ yetkililerinden buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.