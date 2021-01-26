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Gündem Bakan Soylu açıkladı! Vali ve kaymakamlara 'militan' diyen Kılıçdaroğlu için suç duyurusu
Gündem

Bakan Soylu açıkladı! Vali ve kaymakamlara 'militan' diyen Kılıçdaroğlu için suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin vali ve kaymakamlarına 'militan' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 17:08:00 - 2021-01-26 17:22:41
Bakan Soylu açıkladı! Vali ve kaymakamlara 'militan' diyen Kılıçdaroğlu için suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Bakan Soylu'dan paylaşım

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

''PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil; ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

Kılıçdaroğlu'nun 'militan' ifadelerine suç duyurusu

Kılıçdaroğlu’nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.'' 

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı:

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