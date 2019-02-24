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Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonlarında canlı olarak ele geçirilen teröristler için, "Tek tek ötüyorlar" ifadesini kullandı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:39
Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:39
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Açıklama
  3. terör operasyonu
  4. Terörle Mücadele
  5. PKK'lı teröristler

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  • Celâl SevimliCelâl Sevimli14 dk önce
    Sayın Bakanın; senden evvel,askerimiz ,polisimiz,köylülerimiz.öğrencilerimiz,doktor ve hemşirelerimiz,günahsız vatandaşlarımız bu çete tarafından katl ediliyordu.Siz geldiniz, hâinleri teker teker, bazende sürü halinde imhâ ediyorsunuz.Bu milletin gönlünde taht kurdunuz.Allah(cc) yar ve yardımcınız olsun.

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