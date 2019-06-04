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Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o terörist bakın kimmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan’da Siirt’te öldürülen 6 teröristten birisinin turuncu kategoride aranan ‘Berfin Savuşkan’ kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edildiğini açıkladı.

04 Haziran 2019 Salı 08:11
Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o terörist bakın kimmiş

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı. 

"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:11
  1. Şırnak
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