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Bakan Soylu açıkladı: 15 bin polis alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin yeni polis daha alınacağını söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 23:56
Bakan Soylu açıkladı: 15 bin polis alınacak!

Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin önünde yeni bir tezgah kurulduğunu belirterek, “Yeni bir tezgah kuruyorlar. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarına yönelik bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte onun için bir birliktelik oluşturuldu. Ben çok sert konuştuğum için bana kızıyorlar. Rabbinizi severseniz ne söylemişim yani. Adam çıkmış diyor ki 'Sırtımı PYD’ye, PKK’ya yaslamışım.' Ben onun sırtını mı sıvazlasaydım. Sana şimdi dört tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister bu duvara daya, ister şu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Burası eski Türkiye değil. Sivas, sizin huzurunuzda söylüyorum. Dağlarda 15 bin terörist vardı, şimdi 700 kaldı. Eğer o 700’ünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz.“ dedi.

"Çıldırıyorlar"

Soylu, terörle mücadelede kullanılan ileri teknolojinin teröristleri ve arkasındaki güçleri çıldırttığını söyleyerek, insansız hava araçlarına yapılan yeni yazılımla teröristlerin artık dağlarda kafalarını dahi çıkartamayacaklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Aşağıdan komandolarımız, Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılarımız, jandarmalarımız. Yukarıdan da insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz. Çıldırıyorlar zaten. Çıldırıyorlar. Türkiye’nin nasıl insansız hava aracı olur, nasıl Atak helikopteri olur, nasıl füzesi olur, nasıl gemisi olur. Ey dünya yeni başladık yeni“ dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da terör destekçilerine yaşama şansı tanımadıklarını ifade eden Soylu, “HDP’nin eş başkanı çıkmış diyor ki, ‘Kürdistan’da biz kazanacağız’. Tövbe estağfurullah. ‘Batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz. İstanbul’da verilen her oy, Ankara’da verilen her oy, İzmir’de verilen her oy, Adana’da verilen her oy, Eruh’a, Cizre’ye, Silopi’ye güç verecek, kuvvet verecek.’ Şimdi kendilerine bir taşıyıcı anne bulmuşlar. Onların içerisinden büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin içerisine sızacaklar. Biz bunlara Doğu ve Güneydoğu’da hayat hakkı verdik mi? Bunların belediyelerini aldık mı? Neden aldık? Teröre finans, para sağlıyorlardı. Neden aldık? 13-14 yaşındaki kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı dağa götürüp onları terörist yapıyorlardı. Kız çocuklarımızı, beni bağışlayın o hayvan Karayılan">Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’ın masasına meze yapıyorlardı. Tecavüz ediyorlar, taciz ediyorlar. Bu çocukların hakkını almazsak bize bu dünyada da, öbür dünyada da hesap sorsunlar.” dedi.

"Adım attığı yerde ot bitmez"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nu da eleştirerek, "Kılıçdaroğlu’nun adım attığı yerde hiç ot bitti mi. Ot bitmez. Adam SSK’yı batırdı mı? En son adaylıkların verileceği gün koskoca CHP Genel Merkezini kilitle kapattı. Neden? Muhalifleri dilekçe verecekmiş onun için. Koskoca bir partinin merkezi kapatılır mı ya. Adam 10 katlı binayı idare edemiyor, Türkiye’yi nasıl idare edecek.” dedi.

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"Eksiğimiz olabilir, biz kuluz"

Soylu, eksikleri olabileceğinin altını çizerek, hiçbir zaman millete karşı hile yapmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, “Eksiğimiz olabilir. Eksiksiz Cenab-ı Hak’tır. Rabbim şahit. Samimiyetimizde eksik yoktur. Tayyip Erdoğan’ın bu millete samimiyetinde hiçbir zaman eksiklik olmamıştır. Ne kadar saldırsalar da, ne kadar hakaret etseler de kıymetli Sivaslılar, milleti ile o saldıranları bir kefeye hiçbir zaman koymamıştır. Siz hep ‘dik dur eğilme’ dediniz. O hep dik durdu. Oylarınızla birlikte desteklediniz. Eksiğimiz olabilir. Tayyip Erdoğan’ın da, bizim de, kuluz biz. Ben yürürken 40 tane eksiğim oluyor. Ama bu millete hiçbir zaman hilemiz olmamıştır biliyor musunuz? Rabbim bizi bu millete yanlıştan sakındırsın.“ dedi.

"15 bin polis alınacak"

Soylu, ayrıca 15 bin yeni polis alacaklarını belirterek şunları söyledi: 
“Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız. Onlar da 4-5 ay eğitim gördükten sonra Allah’ın izni ile güvenlik kadromuzun içine girecekler. Aynen jandarma, aynen devam edecek. Merak etmeyin annelerimiz çocuklarını sabahları okula gönderirken gözleri arkada kalmayacak. Büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız camiye gidip gelirken huzur içerisinde gidip gelecek. Herkes bilsin benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi, bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleri olacaklar.”

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:56
  1. Sivas
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Adana
  6. süleyman soylu
  7. içişleri bakanlığı
  8. pkk
  9. pyd
  10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  11. 15 bin polis

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