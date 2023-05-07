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Siyaset Bakan Soylu: "14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek, bu millet Kemal'e bay bay diyecek"
Siyaset

Bakan Soylu: "14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek, bu millet Kemal'e bay bay diyecek"

Yeniakit Publisher
2023-05-07 16:33:00 -
Bakan Soylu: "14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek, bu millet Kemal'e bay bay diyecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Büyük İstanbul mitinginde yaptığı konuşmada, “Allah’ın izni ile 14 Mayıs’ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal’e bay bay diyecek” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi’nde vatandaşları selamladı.

Kürsüde alanı dolduran yüzbinlere hitap eden Soylu, “Siyasi tarihimizin tüm siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Saf saf dizildiniz. Hep birlikte dizildik. Hak için adalet için, dünyaya hak sözünü haykırmak için dizildik. Doğru adama, doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altında imza atıldı. Hepinizin sayesinde. Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz. Bugün Türkiye karşı karşıya kaldığı bütün badirelere rağmen istikametine devam ediyor. Eğitimde, ulaşımda, enerjide, güvenlikte, sağlıkta, bilişimde alt yapısını tamamladı. Türkiye’yi dünyanın standartlarına getirdi. Gezi olaylarına rağmen, 17-25 Aralık darbesine rağmen, 6-8 Ekim’de bu ülkenin güneydoğusunu yıkıp yıkmalarına rağmen, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine rağmen, bin 300 kilometrelik mesafede terör koridoru kurmak istemelerine rağmen, dünyanın en büyük salgını ile karşı karşıya kalmamıza rağmen, Ukrayna Rusya savaşına rağmen, dünyanın en büyük göç dalgasına karşı karşı kalmamıza rağmen siz Tayyip Erdoğan’ı terk etmediniz. Siz Tayyip Erdoğan’ı yedirmediniz bunlara. Resimiz gemiyi karaya oturtmadı, selametle çıkardı istikamete gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukluğu döneminde okullarda kutlanan Yerli Malı Haftalarını hatırlatan Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan Türkiyesinde yerli malları haftasını TEKNOFEST’te kutluyoruz. İHA’yla, SİHA’yla, Akıncı’yla, Kızılelma ile, ATAK helikopterlerimizle, Altay tanklarımızla kutluyoruz. Siz büyük devrimlerin altına imza attınız. Onun için çıldırıyorlar, saldırıyorlar. Onun için Türkiye’nin gelişmesini ve büyümesini hazmedemiyorlar. Allah’ın izni ile 14 Mayıs’ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal’e bay bay diyecek” şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede kat edilen mesafeyi anlatan Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile terörü sildik süpürdük mü. Doğu ile batıyı birbiri ile kardeş yaptık mı. Bu ülkede ‘ben dindarım’ diyen diyebildi mi. ‘Kürdüm aleviyim’’ diyen diyebildi mi. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Tayyip Erdoğan’ın yüzünü kara çıkarmamak için gece gündüz çalıştım. Sellerden teröre her yere koştum. Size bir tek şey söylüyorum. İstanbul Tayyip Erdoğan size emanettir” diye konuştu.

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