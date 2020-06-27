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Gündem

Bakan skandalı açıkladı! "Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesmeye cüret ettiler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi 11 yıl önce Kütahya Askeri Havalimanı'nda yaşanan ibret verici anıyı örnek vererek anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 02:00:00 -
Bakan skandalı açıkladı! "Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesmeye cüret ettiler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı videolu paylaşımda "Apaçık ayrımcılık uygulamaları ile nice insanımızı, nice yıllarımızı heba ettiler. Bugün, o günler hiç yaşanmamış gibi dalga geçmeye çalışan, nefretlerini kusan insan müsveddelerinin bıraktığı kara lekeyi temizlemek de Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Kütahya'da 11 yıl önce yaşanan olayı şu sözlerle anlattı;

Askeri havalimanına vardığımızda, Başbakanın makam aracı nizamiyeden girer girmez bir anda kapılar kapandı. Sayın Cumhurbaşkanımız içeriye girdi; konvoyun geri kalanını garnizonun kapısında durdurdular. Tabi bir şaşkınlık hali; ne oluyor ne bitiyor diye anlamaya çalışırken…

Dediler ki: 'Konvoyda başörtülüler var, biz bu şekilde sizi içeri alamayız.' Ve bu cüreti Başbakanın olduğu bir ortamda gösterebiliyorlar.

"Bunu duyar duymaz Cumhurbaşkanımız aracıyla geri geldi"

Sayın Cumhurbaşkanımız konvoyun gelmediğini görünce biraz ilerde durdu ve ne oluyor diye sordu? Biz de durumu kendisine izah ettik, Tabi bunu duyar duymaz sayın Cumhurbaşkanımız aracıyla nizamiyenin kapısına geri geldi. Orada bekleyen otobüslerden bir tanesine bindi… Orada bulunan herkesi de o otobüse bindirdi. O otobüsle beraber nizamiye kapısından geçti. Çünkü Başbakan'ın içinde olduğu bir aracı da durdurmaya cesaret edemezlerdi.

"Bize bu kazanımlar altın tepside sunulmadı"

Bize bu kazanımlar altın tepside sunulmadı. Biz dışlandık, hor görüldük. Ama biz mücadelemizi meşru yollardan yürüttük; Milletimize gittik, sandıktan her seferinde iktidar olarak çıktık.

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