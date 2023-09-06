Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama
OVP'nin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.
Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.
Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO