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Ekonomi Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:42:00 -
Bakan Şimşek'ten OVP'ye ilişkin ilk açıklama

OVP'nin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Orta Vadeli Program: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm…" dedi.

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