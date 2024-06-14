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Gündem Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
Gündem

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 13:44:00 -
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

 

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.

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