Bakan Şimşek küresel yatırımcılara Türkiye'de ki reformları övdü

Yatırımcılarla Türkiye ekonomisini ve seçim sonrası reform gündemini konuşma fırsatı bulduklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ”Yatırımcılar son aylarda hayata geçirilen reformları olumlu buluyor, özellikle yatırım ortamını iyileştirme reformu birinci sınıf bir reform olarak öne çıkıyor” dedi.

“Aslında erken seçim kararı ekonomi açısından son derece olumlu bir karar, piyasaların tepkisi de bunu gösteriyor’’ diyen Mehmet Şimşek şu değerlendirmelerde bulundu:

Normal şartlar altında neredeyse 1,5 yıllık bir belirsizlik dönemi yaşanacaktı. Yani seçim atmosferi çok uzun sürecekti. Önce mahalli, sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktı. Şimdi seçimlerin erkene alınmış olması bu belirsizliği azaltıyor.

Türkiye, seçimlerin ardından beş yıllık yeni bir döneme güçlü bir şekilde girecek. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çok daha radikal bir şekilde çözümünün önü açılacak. Dolayısıyla yatırımcılar bu anlamda seçimlere yapıcı, olumlu bakıyorlar. Bu, fiyatlara da yansıdı.

Yatırımcılar son aylarda hayata geçirilen reformları olumlu buluyor, özellikle yatırım ortamını iyileştirme reformunun birinci sınıf bir reform olarak öne çıkması önemli.

IMF’ye “AŞIRI ISINMA” CEVABI

IMF’nin Türkiye ekonomisinin “aşırı ısındığı” yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Şimşek, bu sene yüzde 5,5 büyümesi beklenen ekonominin, “aşırı ısınma” tartışmalarını anlamsız kılacağına işaret etti. G20 oturumlarında küresel ekonominin durumunun ele alındığını kaydeden Şimşek şu tespitlerde de bulundu:

Aslında herkes korumacılığın kötü olduğunu, hiçbir sorunu çözmediğini, işe yaramadığını söylüyor. Ama nihayetinde bazı ülkeler korumacı tedbirler alabiliyorlar. O da bu platformun (G20) bu aşamada bunu engellemek için arzulanan bir çerçevede, güçte olmadığını gösteriyor.

G20’nin bağlayıcı kararlar almamasına karşın ülkelerin ağız birliği yaparak korumacılığa karşı birleşmesini olumlu buluyorum. Bütün ülkelerin korumacılık tuzağına düşmemesi önemli.