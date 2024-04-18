Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü! "Türkiye'nin ekonomisi iyi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi programını anlattı. Şimşek "Her saat yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi oldukça büyük ve ölçekli" dedi.

Bakan Şimşek "MB'nin enflasyon hedeflerine yönelik adımlarımızı sordular. Burada enflasyonu düşürmek bizim üst düzey önceliğimiz. Yılın ikinci yarısında bu eylimi görmeyi düşünüyoruz. Deprem nedeniyle harcamalar yüzde 29.5 idi. Aslında gelişmekte olan piyasaların yarısına denk geliyor. Depremin geçici bir etkisi oldu. Bu noktada 2025'te açığın azalacağını görüyoruz. Enflasyon düşmekte. Ekonominin makro görünümünün özeti. 2026'dan itibaren enflasyonu tek hanelerde göreceğiz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gerçekleşmiş olacak." dedi.

Türkiye'de fırsatlar

Bugün erken saatlerde görüşmeler başladı yatırımcılarla. Geçtiğimiz yıl yatırımcılar bu yeni ortodoks konusunda nasıl konumlanacaklarına emin değillerdi. Şu anda öyle bir sorun yok. Burada rezerv birikimi, büyüme, dezenflasyon gibi soruları soruyorlar. Yatırımcılar enflasyonun düştüğünü artık biliyorlar. Yapısal reformları artıracağız. Bu da üretkenliği daha üst seviyelere çekecektir. Program sonuç verdikçe yatırımcıların inançları da artacaktır. Şu an Türkiye'de oldukça güzel bir eylim görüyoruz. Faiz oranlarının iyi olduğunu görüyoruz. Türk özsermayesine oldukça ilgi var. Herkes aylık verilere bakıyor ancak piyasa verilerine bakılınca yüzde 36-37 beklenti var. Bu da bizim beklentilerimizden çok da farklı değil.

Uzun süre seçim olmayacak

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Haziran 2028'e kadar seçim yok Türkiye'de. Bu da istikrar anlamında güzel sonuçlar verecek. Türkiye'nin ekonomisinin güçlü yanlarına bakalım. Dayanıklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Özel sektör çok güçlü burada. Türkiye'yi akranları ile karşılaştıracak olursak hala uzun vadede avantajlarımız var. Dünyada küresel borçluluk büyümenin önünde hız kesen bir faktördür. Küresel olarak ticaret parçalı. Bu noktada yakın kıyı avantajı oldukça yüksek.

Biz AB'ye yakınız, ilişkilerimiz çok iyi. Orta asya ile ilişkilerimiz iyi. Yeni trendlerden faydalanabilecek Türkiye. 85 milyon nüfusu olup kişi başı bin 500 doların üzerinde olan ülke sayısı kaç tanedir. Sadece birkaç tane. Yani Türkiye'nin ekonomisi iyi.