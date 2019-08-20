Bakan sevindiren haberi verdi: Kontrol altına aldık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangının 53 saatin ardından kontrol altına alındığını duyurdu.20 Ağustos 2019 Salı 18:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, İzmir'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra yangın kontrol altına alındı" dedi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alındı.
Bakan Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir" diyen Pakdemirli "Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek" diye konuştu.
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