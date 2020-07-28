Bakan Selçuk'tan yayladaki öğrencilere tablet bilgisayar

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Hayvancılık ile uğraşan aileleriyle birlikte Malatya’nın Hekimhan ilçesi Yama Dağı’nda yaylaya çıkan Özlem İkra ve Hayrünnisa Karadoğan ile kuzenleri Yavuz Selim Şatır, EBA’dan derslerini takip edebilmek için, ‘Ziya Öğretmenimizden çözüm istiyoruz’ diyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kendilerine yardımcı olmalarını istediler. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, öğrenciler Özlem İkra Karadoğan, Hayrünnisa Karadoğan ve Yavuz Selim Şatır’ın isteklerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a iletti. Bakan Selçuk, yayladaki çocukların derslerinden geri kalmamaları ve eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet bilgisayar gönderdi.

Bütün dersleri görebilecekler

Milletvekili Çalık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile birlikte yaylaya çıkarak Bakan Selçuk’un gönderdiği tablet bilgisayarları çocuklara teslim etti. Çocuklar, kendilerine verilen tablet bilgisayarda, internet olmasa da bütün dersleri görebilecekler. Fethiye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Özlem İkra Karadoğan, yaylada rahat yaşayabilmeleri için prefabrik ev ve elektrik istediğini kaydederek, “Birde derslerime çalışabilmek için Ziya Öğretmenden tablet bilgisayar istedim. Ziya Öğretmene çok teşekkür ediyorum. Yaylaya gelmeden önce derslerimizi takip ettik. Bundan sonrada tablet bilgisayardan derslerimizi takip edebileceğiz” dedi.

Çocuklarımızın sesi oldu

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Öznur hanım, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüştükten sonra yaklaşık 200 kilometre yol yaparak, yaylamıza geldi ve çocuklarımızı sevindirdi. Çocuklarımızın sesi oldu. Bu bir örnektir. Burada yüzlerce çocuğumuz var ama bu örneği bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Öznur hanım, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ile görüşerek bizlerin sesi oldu” dedi.

EBA’yı çocuklarımız yayladan da alabilecekler

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, böyle bir ortamda yetişmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Çocuklarımız temiz hava ve bol güneşte, doğal ortamda en güzel besinleri de alarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Tabi bu şartlar içerisinde teknolojinin nimetlerinden istifade etmek zor. Sıkıntılar var ve bu sıkıntıların giderilmesi içinde biz, elimizden geleni her daim yaptık. Yaylada olan, hayvanlarını otlatan vatandaşlarımıza da elimizden gelen tüm destekleri verdik. Yaylada çocuklarım maalesef eğitimlerini devam ettiremiyorlar, bu vesileyle de Ziya Öğretmenimizden ‘Biz tablet istiyoruz’ isteklerini gördük. Bunu görür görmez Milli Eğitim Bakanımıza mesaj attım. Ziya Öğretmenimizde ‘Yayladaki çocuklarımıza elimizden ne gelirse yaparız’ dedi. Sayın bakanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüze talimat verdi ve müdürümüzde, ‘Nerede evlatlarımız bizim eğitimimizi almak istiyorsa, memnuniyetle hemen götürürüz’ dedi. Bu vesileyle de Yama Dağındayız. Biz eğitimi öğretimi sadece okullarda değil, pandemi süreci bize yeni bir şey öğretti ve Türkiye sağlık sistemini en güzel şekilde oluşturmuştu, uzaktan eğitimi de bir ay içerisinde oturttu. Evlatlarımızın evlerindeyken eğitimlerini almalarını sağladı. EBA’yı çocuklarımız yayladan da alabilecekler” diye konuştu.