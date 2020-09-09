  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Selçuk'tan Mütercimler'e tepki: Kabul edilemez
Gündem

Bakan Selçuk'tan Mütercimler'e tepki: Kabul edilemez

Bir televizyon kanalında imam hatipliler için dile getirilen ifadelere tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bu anlayışı şiddetle kınadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 04:22:00 -
Bakan Selçuk'tan Mütercimler'e tepki: Kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik skandal sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk tepki gösterdi

Bakan Ziya Selçuk, tüm öğrencilerin istisnazıs yüksek insani değerlere göre yetiştirildiğini, insanlığa faydalı olmaları yolunda eğitildiklerini belirterek, Erol Mütercimlerin bir televizyon kanalında söylediği sözlerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yanlış anlaşıldığını söyledi

Yanlış anlaşıldığını iddia eden Mütercimler, programın cemaatler ve tarikatlarla ilgili olduğunu, yaklaşık 3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyicinin izlediğini düşündüğünü söyleyen Mütercimler, toplumda imam hatipler için bazı haberler geldiğinde insanların imam hatip okullarıyla özdeşleştirildiği bazı sözleri söyledim diyerek kendini savundu. Mütercimler imam hatiplerin birer Cumhuriyet kurumu olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu
Medya

Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu

CNN Türk’ten kovulduktan sonra medya platformlarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü, Olay TV'ye imzayı attı.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı