Bakan Selçuk'tan Mütercimler'e tepki: Kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik skandal sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk tepki gösterdi

Bakan Ziya Selçuk, tüm öğrencilerin istisnazıs yüksek insani değerlere göre yetiştirildiğini, insanlığa faydalı olmaları yolunda eğitildiklerini belirterek, Erol Mütercimlerin bir televizyon kanalında söylediği sözlerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Yanlış anlaşıldığını söyledi

Yanlış anlaşıldığını iddia eden Mütercimler, programın cemaatler ve tarikatlarla ilgili olduğunu, yaklaşık 3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyicinin izlediğini düşündüğünü söyleyen Mütercimler, toplumda imam hatipler için bazı haberler geldiğinde insanların imam hatip okullarıyla özdeşleştirildiği bazı sözleri söyledim diyerek kendini savundu. Mütercimler imam hatiplerin birer Cumhuriyet kurumu olduğunu söyledi.