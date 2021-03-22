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Siyaset Bakan Selçuk'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddetle mücadelemiz tartışılan bir metne indirgenemez!
Siyaset

Bakan Selçuk'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddetle mücadelemiz tartışılan bir metne indirgenemez!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:40:00 - 2021-03-22 08:40:37
Bakan Selçuk'tan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddetle mücadelemiz tartışılan bir metne indirgenemez!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk, “Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez” ifadelerine yer verdi.

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